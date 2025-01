A contagem decrescente para o lançamento do novo álbum dos Franz Ferdinand está a chegar ao fim. "The Human Fear" chega na próxima sexta-feira, dia 10 de fevereiro.

Para antecipar o disco, a banda escocesa revelou esta segunda-feira, 6 de janeiro, o terceiro e último single. "Hooked", sucessor de "Night Or Day" e "Audacious", foi produzido por Mark Ralph e já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música.

Produzido com Mark Ralph, que já havia trabalhado com os Franz Ferdinand no álbum "Right Thoughts, Right Words, Right Action", "The Human Fear" "mostra o grupo no seu estado mais imediato, animado e afirmativo, sem vergonha de ir diretamente ao pop, no seu estilo clássico", avança o comunicado.

As 11 canções do disco gravado nos estúdios AYR, na Escócia, "aludem a alguns dos medos humanos mais profundos e como superá-los e aceitá-los define e orienta as nossas vidas", acrescenta.

"Fazer este disco foi uma das experiências mais afirmativas da minha vida, mas chama-se 'The Human Fear'. O medo lembra-te que estás vivo. Acho que todos somos viciados de alguma forma na adrenalina que isso nos pode dar. Como respondemos ao medo mostra o que significa sermos humanos. Então, aqui está um conjunto de canções à procura do entusiasmo de ser humano através dos medos. Não que necessariamente percebas isso à primeira escuta", conta Alex Kapranos em comunicado.

Os Franz Ferdinand atuam a 14 de fevereiro na Aula Magna, em Lisboa. Em agosto, a banda atua no festival Vodafone Paredes de Coura.