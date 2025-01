Desde o início, quando organizavam festas ilegais em Glasgow, os Franz Ferdinand procuraram sempre arriscar. Com "The Human Fear", a banda continua essa tradição: "distinto, mas inovador, é um álbum que, tanto musical como criativamente, está ansioso por avançar", frisa o comunicado.

O sexto álbum de estúdio da banda escocesa conta com 11 canções, incluindo os singles "Hooked", "Night Or Day" e "Audacious", e foi gravado nos estúdios AYR, na Escócia. O temas "aludem a alguns dos medos humanos mais profundos e como superá-los e aceitá-los define e orienta as nossas vidas", destaca o grupo.

"Fazer este disco foi uma das experiências mais afirmativas da minha vida, mas chama-se 'The Human Fear'. O medo lembra-te que estás vivo", conta Alex Kapranos em comunicado. "Acho que todos somos viciados de alguma forma na adrenalina que isso nos pode dar. Como respondemos ao medo mostra o que significa sermos humanos. Então, aqui está um conjunto de canções à procura do entusiasmo de ser humano através dos medos. Não que necessariamente percebas isso à primeira escuta", acrescenta o músico.

Viciados na adrenalina e e sem medo de arriscar: já chegou o novo álbum dos Franz Ferdinand

Produzido com Mark Ralph, que já trabalhou com a banda no álbum "Right Thoughts, Right Words, Right Action", de 2013, o álbum mostra os Franz Ferdinand no seu estado "mais imediato, otimista e de afirmação da vida, sem vergonha de ir para o pop-jugular no estilo clássico dos escoceses".

Grande parte das canções foram escrita antes de entrarem em estúdio, com a ideia de terem um repertório pronto antes de começarem a gravar. E, uma vez em estúdio, o processo foi rápido – muitas faixas foram gravadas ao vivo, com a banda toda na mesma sala, e várias das vozes que se ouvem no álbum são as primeiras gravações originais.

Este é o primeiro álbum de estúdio com Audrey Tait e Dino Bardot como membros oficiais, e conta ainda com Julian Corrie a assumir um papel mais relevante, colaborando com Alex Kapranos e Bob Hardy na composição e direção criativa.

Franz Ferdinand

Para uma banda em que a estética e o estilo são quase tão importantes quanto o som, a atenção ao detalhe reflete-se também na capa do álbum, inspirada na obra "7 Twists" da artista húngara Dóra Maurer. "A escolha de Maurer não foi por acaso: a sua arte apresenta uma imediata intensidade visual que é impossível ignorar, mas também contém uma profundidade e vulnerabilidade que convidam à repetição e proporcionam novas descobertas a cada experiência", destaca o comunicado da banda.

Os Franz Ferdinand atuam a 14 de fevereiro na Aula Magna, em Lisboa. Em agosto, a banda atua no festival Vodafone Paredes de Coura.

"The Human Fear":

1. Audacious

2. Everyday Dreamer

3. The Doctor

4. Hooked

5. Build It Up

6. Night Or Day

7. Tell Me I Should Stay

8. Cats

9. Black Eyelashes

10. Bar Lonely

11. The Birds