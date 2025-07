Depois do concerto na edição deste ano do Evil Live Festival, que decorreu no passado fim de semana, os GAEREA anunciaram dois concertos em nome próprio.

A banda vai subir ao palco do Hard Club, no Porto, a 4 de dezembro. No dia seguinte, 5 de dezembro, os portuenses vão atuar no LAV - Lisboa ao Vivo. Os bilhetes para os espetáculos custam 27 euros.

Em comunicado, os GAEREA prometem "dois espetáculos carregados de intensidade, misticismo e entrega total".

Fundados em 2016, os GAEREA têm vindo a conquistar fãs com uma discografia que alia o black metal "a uma componente emocional profunda e a um sentido estético muito próprio". "Desde o lançamento do EP homónimo em 2016, a banda trilhou um caminho de ascensão constante, com os álbuns 'Unsettling Whispers', de 2018, 'Limbo', de 2020, 'Mirage', de 2022, e o mais recente 'Coma', do ano passado, a cimentarem o seu lugar na vanguarda do black metal internacional", destaca o comunicado.

"Mirage" é o último registo de estúdio da banda e conta com temas como "Salve", "Mantle" e "Arson".