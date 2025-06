O festival Evil Live começa na sexta-feira, no Estádio do Restelo, em Lisboa, para três dias de música com destaques para nomes como Judas Priest, Korn e Slipknot, entre muitos outros.

Organizado pela promotora Prime Artists, responsável pelo antigo VOA - Heavy Rock, o Evil Live estreia-se no Restelo depois de duas edições na MEO Arena, também em Lisboa.

Hoje, as portas abrem às 15h00 e os concertos começam uma hora depois, com os portugueses R.A.M.P., que no ano passado assinalaram 35 anos de existência, seguindo-se representantes de duas gerações do 'thrash' norte-americano: os Death Angel e os Municipal Waste.

A noite completa-se com o regresso a Portugal dos suíços Triptykon, de Thomas Gabriel Fischer, e dos britânicos Judas Priest, que lançaram no ano passado o 19.º disco da carreira, "Invincible Shield", e estão a celebrar os 35 anos do clássico "Painkiller".

No sábado, o dia arranca, de novo, com uma banda portuguesa, no caso os Bizarra Locomotiva, prosseguindo com os norte-americanos Seven Hours After Violet e Eagles of Death Metal, antes de chegar a vez dos suecos Opeth.

A partir das 20h20, atua o alemão Till Lindemann, vocalista de Rammstein, e a noite encerra com os norte-americanos Korn.

O último dia do evento abre com os portugueses Faemine e Gaerea, a que se seguem os japoneses Crossfaith e os ucranianos Jinjer.

O Evil Live prossegue com os norte-americanos Falling in Reverse, que antecedem os conterrâneos Slipknot, que encerram o festival depois de já terem marcado presença no Evil Live de 2023.

Em dezembro, aquando do anúncio de Slipknot como primeiros cabeças de cartaz do Evil Live, a organização prometia, em comunicado, "elevar ainda mais o patamar [em 2025]" e que "a transição para o Estádio do Restelo, um espaço ao ar livre com capacidade para receber multidões de fãs, reflete essa ambição e assegura um ambiente propício para desfrutar de espetáculos memoráveis".

De acordo com informação no 'site' do evento, os bilhetes diários custam 69 euros para hoje e 79 para cada um dos dois dias seguintes, enquanto o bilhete para os três dias custa 169 euros. Há também um bilhete para sábado e domingo, no valor de 139 euros.

As crianças até aos 12 anos não pagam entrada, mas têm de estar acompanhadas por um adulto com bilhete.

O Evil Live fez a sua primeira edição em 2023, com Pantera e Slipknot como principais destaques, na então Altice Arena, a que se seguiu uma edição com Machine Head, Avenged Sevenfold e Megadeth, entre outros.