Gilsons regressa a Portugal em 2025 para um concerto no Ageas Cooljazz. A banda brasileira vai subir ao palco do festival no dia 17 de julho.

José Gil, Francisco Gil e João Gil, filhos de Gilberto Gil, prometem uma noite repleta de samba, pop, afoxê, funk e MPB.

O álbum "Pra Gente Acordar” (2022) cimentou o grupo e apontou a nomeações como Grammy Latino (“Melhor Álbum Contemporâneo em Língua Portuguesa”), MTV MIAW e ainda a vitória no Prémio da Música Brasileira (“Melhor Grupo” e “Projecto Audiovisual).

Também Benjamin Clementine (4 Julho) e Seal (12 Julho) estão também confirmados para a edição de 2025.