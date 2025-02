Os britânicos Tindersticks e os portugueses Ganso são as mais recentes confirmações do cartaz do Ageas Cooljazz, anunciou a organização do festival esta quinta-feira, 6 de fevereiro.

Ambas as bandas são estreias no evento e levam novos álbuns ao Palco Ageas, em Cascais, no dia 26 de julho. O grupo de Stuart Staples apresenta "Soft Tissue", os portugueses mostram as canções de "Vice Versa".

Também confirmados no Ageas Cooljazz estão artistas como Benjamin Clementine (4 de julho), Seal e Beatriz Nunes (12 de julho), Ezra Collective e Jordan Rakei (15 de julho), Gilsons e Isabel Rato Quinteto (17 de julho), Slow J e Bokor (23 de julho), Masego e Razy (31 de julho) na edição de 2025 do Ageas Cooljazz.