Gisela João lançou esta sexta-feira, dia 17 de janeiro, "Vejam Bem", o segundo single do seu próximo álbum. "Inquieta" tem lançamento marcado para 7 de fevereiro.

Na reinterpretação do manifesto poético de José Afonso, a artista "dá uma nova vida a uma mensagem intemporal, convidando os ouvintes a refletirem sobre a liberdade e o pensamento".

"A canção funde a intemporalidade da arte portuguesa com influências globais inovadoras. O diálogo entre diferentes sonoridades e arranjos cria uma atmosfera envolvente, onde tradição e modernidade se encontram. 'Vejam Bem' culmina numa explosão de energia e reflexão, que ecoa um forte apelo à liberdade", destaca o comunicado.

O álbum "Inquieta" expressa a "urgência de cantar a liberdade em liberdade, refletindo um espírito inquieto que resgata temas do passado com relevância no presente, reinterpretando-os e projetando-os para o futuro".