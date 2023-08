O MEO Kalorama está de volta ao Parque da Bela Vista, em Lisboa, para a segunda segunda edição. De 31 de agosto a 2 de setembro, o festival vai receber dezenas de artistas consagrados e emergentes, num cartaz que apresenta uma proposta com 40% de artistas femininas ou bandas que integram ou são lideradas por mulheres, com representatividade LGBTQI.

No primeiro dia, o palco MEO abre com Pongo, seguindo-se os concertos de Amyl and the Sniffers e dos Yeah Yeah Yeahs. Às 22h00, todas as atenções centram-se nos Blur - na última data da sua digressão europeia, o grupo de Damon Albarn vai apresentar ao vivo o novo álbum, "The Ballad of Darren", o seu primeiro em oito anos.

Já os The Prodigy vão ter a missão de encerrar a primeira noite do MEO Kalorama. O concerto da banda está marcado para às 00h40 e deverá terminar às duas da manhã.

No segundo dia, Florence and the Machine são os grandes protagonistas do palco MEO, que vai receber também concertos de Silk Nobre, Capitão Fausto e Belle & Sebastian. Já o fecho da noite estará a cargo do o "mestre da eletrónica" Aphex Twin, que irá atuar entre as 23h15 e as 00h45.

No sábado, terceiro e último dia do MEO Kalorama, o palco principal arranca às 15h00 com Nexco. Seguem-se os concertos de Selam Uamusse, Siouxsie e dos Foals. Já o encerramento da segunda edição do festival ficará a cargo dos Arcade Fire.

O alinhamento do festival conta ainda com 16 artistas nacionais, entre os quais quatro locais, do bairro de Chelas, que desfilam sob o nome coletivo de Chelas é o Sítio.

Ouça a playlist:

Com a novidade de um quarto palco, o Panorama, totalmente dedicado à electrónica, o MEO Kalorama dá as boas-vindas ao público diariamente a partir das 14h00, com concertos até às 02h00 no primeiro dia do festival e até à 01h00 nos dias seguintes.

O RECINTO

A edição de 2023 do MEO Kalorama conta com um novo palco (Panorama) e com mudanças no recinto.

OS HORÁRIOS

31 AGOSTO

STAGE 1 - PALCO MEO

16:05 - 16:50 - PONGO

17:50 - 18:40 - AMYL & THE SNIFFERS

19:50 - 20:50 - YEAH YEAH YEAHS

22:00 - 23:30 - BLUR

00:40 - 02:00 - THE PRODIGY

STAGE 2 - PALCO SAN MIGUEL

15:30 - 16:05 - TULIPA RUIZ

16:55 - 17:45 - JOSÉ GONZÁLEZ

18:45 - 19:45 - M83

20:55 - 21:55 - METRONOMY

23:35 - 0:35 - THE BLAZE

STAGE 3 - PALCO SAMSUNG

15:00 - 15:25 - RATO-CHINÊS

15:45 - 16:20 - SCURU FITCHADU

16:35 - 17:25 - BK'

18:40 - 19h40 - RITA VIAN

20:50 - 21:50 - JOESEF

23:05 - 0:00 - SHAME

PANORAMA

14:00 - 16:00 - CHIMA ISAARO

16:00 - 18:00 - GAZZI

18:00 - 20:00 - PEACH

20:00 - 22:30 - CALL SUPER B2B ANZ

22:30 - 01:00 - BEN UFO

1 SETEMBRO

STAGE 1 - PALCO MEO

15:00 - 15:25 - SILK NOBRE

16:20 - 17:05 - CAPITAO FAUSTO

18:00 - 19:10 - BELLE & SEBASTIAN

20:20 - 21:50 - FLORENCE + THE MACHINE

23:15 - 00:45 - APHEX TWIN

STAGE 2 - PALCO SAN MIGUEL

15:30 - 16:15 - EU.CLIDES

17:10 - 17:55 - ETHEL CAIN

19:15 - 20:15 - FKJ

22:00 - 23:10 - ARCA

STAGE 3 - PALCO SAMSUNG

15:00 - 15:25 - GUI ALY

15:45 - 16:15 - HOLY NOTHING

17:00 - 18:00 - JAMES HOLDEN

19:15 - 20:15 - TAMINO

22:00 - 23:00 - BAXTER DURY

00:00 - 01:00 - SHYGIRL

PANORAMA

14:00 - 16:00 - PHOEBE

16:00 - 18:00 - VIOLET

18:00 - 20:00 - MOXIE

20:00 - 22:30 - JOHN TALABOT

22:30 - 01:00 - NICOLAS LUTZ

2 SETEMBRO

STAGE 1 - PALCO MEO

15:00 - 15:25 -NECXO

16:20 - 17:05 - SELMA UAMUSSE

18:05 - 19:05 - SIOUXSIE

20:05 - 21:20 - FOALS

22:30 - 23:50 - ARCADE FIRE

STAGE 2 - PALCO SAN MIGUEL

15:30 - 16:15 - CHARLIE CUNNINGHAM

17:10 - 18:00 - SEN SENRA

19:10 - 20:00 - DINO D'SANTIAGO

21:25 - 22:25 - THE HIVES

23:55 - 01:00 - PABLLO VITTAR

STAGE 3 - PALCO SAMSUNG

15:00 - 15:25 - SNAKE GR

15:45 - 16:15 - HAUSE PLANTS

17:15 - 18:00 - CMAT

19:10 - 20:00 - JUNIOR BOYS

21:25 - 23:25 - NU GENEA live band

00:00 - 01:00 - YOUNG FATHERS

PANORAMA

14:00 - 15:30 - SAINT CABOCLO

15:30 - 17:00 - LIL SILVA

17:00 - 19:00 - DINAMARCA

19:00 - 21:00 - BUDINO

21:00 - 23:00 - TIJANA T

23:00 - 01:00 - TIGA

Para consultar mais informação sobre os Festivais de verão MEO está disponível para download (Android ou iOS) a App Festivais MEO, que dá aos fãs um ponto de acesso digital para desfrutarem ainda mais dos seus eventos favoritos.