As HAIM atuaram na edição deste ano do Primavera Sound Porto 2025. A banda das irmãs Este, Danielle e Alana foi recebida em euforia pela multidão que encheu o anfiteatro natural do Palco Vodafone.

Em entrevista à Rolling Stone, Este Haim recordou o concerto no Parque da Cidade do Porto. "Chorei em palco no Primavera Sound Porto porque as pessoas do Porto estavam a cantar comigo, e perdi o controlo", confessou Este na entrevista à revista norte-americana.

Durante o concerto no festival, as artistas agradeceram o apoio dos milhares de fãs. “É a nossa maior plateia sempre”, confessaram.

"Estamos prestes a tocar uma música sobre relacionamentos. O relacionamento mais longo que já tivemos foi com vocês", disse Este Haim, em lágrimas, antes de “Relationships”, single do novo álbum, "I Quit", que chegou no dia 20 de junho.

O Festival Primavera Sound do Porto 2026 vai realizar-se de 11 a 13 de junho no Parque da Cidade.