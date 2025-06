As HAIM editaram um novo single na passada sexta-feira, 30 de maio. "Take me back", que já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música, sucede a “Down to be wrong”, “Everybody’s trying to figure me out” e “Relationships”, temas que farão parte do disco "I quit", com lançamento previsto para o dia 20 de junho.

A banda das irmãs Danielle, Este e Alana regressa a Portugal na próxima semana, para um concerto no Primavera Sound Porto. O festival realiza-se nos dias 12, 13, 14 e 15 de junho no Parque da Cidade do Porto - veja aqui o cartaz e horários.

A canção "Take me back", coproduzida por Rostam, inicia como uma canção que remete ao folk de Joni Mitchell e Bob Dylan.

"Foi um momento muito nostálgico para nós as três, porque estamos solteiras pela primeira vez desde o secundário. Saíamos sempre só as três (sem namorados). Levámos o refrão para o 'Rostam' e o resto da música meio que surgiu naturalmente entre todos. O Tobias [Jesso Jr.] apareceu e começámos a trocar histórias malucas da adolescência. Resumindo: o secundário é uma loucura. Estas histórias são reais. Os nomes foram alterados", contam as HAIM.