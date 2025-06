As HAIM atuaram este sábado, dia 14 de junho Primavera Sound Porto 2025. A banda das irmãs Este, Danielle e Alana foi recebida em euforia pela multidão que encheu o anfiteatro natural do Palco Vodafone.

Durante o concerto, as artistas agradeceram o apoio dos milhares de fãs. “É a nossa maior plateia sempre”, confessaram.

"Estamos prestes a tocar uma música sobre relacionamentos. O relacionamento mais longo que já tivemos foi com vocês", disse Este Haim, em lágrimas, antes de “Relationships”, single do novo álbum, "I Quit", que chega no dia 20 de junho.

O Festival Primavera Sound do Porto 2026 vai realizar-se de 11 a 13 de junho no Parque da Cidade.

Os passes gerais para a edição de 2026 ficam disponíveis na quinta-feira, a partir das 12h00 e até às 00:00 de sexta-feira, por um valor reduzido, sendo possível obter um desconto ligeiramente maior com a pulseira desta edição, acrescentaram os organizadores em comunicado.

Num balanço preliminar, a organização diz que os concertos de Charli xcx, Fontaines D.C., Beach House, ANOHNI and the Johnsons, Central Cee e Deftones marcaram uma edição que reuniu mais de 110.000 pessoas.