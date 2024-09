A espera foi longa, mas a boa notícia chegou: esta terça-feira, dia 24 de setembro, Lady Gaga confirmou o lançamento de um novo álbum, baseado no filme "Joker: Folie et Deux". “Harlequin” será lançado a 27 de setembro e contará com 13 temas.

"Harlequin. 27 de setembro. Um álbum complementar de 'Joker: Loucura a Dois'", escreveu a cantora norte-americana nas redes sociais. O filme de Todd Phillips estreia-se a 3 de outubro.

Mas este não será o único disco de Lady Gaga nos próximos meses. Em outubro, a artista vai lançar o novo single do seu próximo álbum, "LG7".

Alinhamento de "Harlequin":

1. Good Morning

2. Get Happy

3. Oh, When the Saints

4. World on a String

5. If My Friends Could See Me Now

6. That’s Entertainment

7. Smile

8. The Joker

9. Folie a Deux

10. Gonna Build a Mountain

11. Close to You

12. Happy Mistake

13. That’s Life