Os 'Little Monsters' tê motivos para celebrar. Lady Gaga lançou esta sexta-feira, dia 27 de setembro, o seu novo álbum, "Harlequin", que acompanha o filme "Joker: Loucura a Dois".

O disco, que conta com 13 canções, é o primeiro de álbum da artista norte-americana desde "Chromatica", de 2020.

"Harlequin" foi inspirado na sua personagem "Joker: Loucura a Dois", filme que se estreia a 3 de outubro nas salas de cinema em Portugal. O disco foi produzido por Lagy Gaga e pelo seu noivo, Michael Polansky.

O álbum abre com "Good Morning", uma versão do clássico de 1939 de Judy Garland e Mickey Rooney. O disco conta ainda com "Get Happy", "That’s Entertainment" ou "That’s Life".

Alinhamento de "Harlequin":

1. Good Morning

2. Get Happy

3. Oh, When the Saints

4. World on a String

5. If My Friends Could See Me Now

6. That’s Entertainment

7. Smile

8. The Joker

9. Folie a Deux

10. Gonna Build a Mountain

11. Close to You

12. Happy Mistake

13. That’s Life