Harry Styles, de 29 anos de idade, tem o "sorriso mais atraente e impressionante do mundo". A conclusão é fruto de uma análise levada a cabo por um grupo de dentistas e de profissionais de saúde oral, segundo o The Mirror.

De acordo com a dentista Gülay Akay, o sorriso do artista britânico tem "a simetria ideal", superando os sorrisos de Richard Madden ou Regé-Jean Page.

"Para um sorriso marcante, as proporções dos dentes e a sua harmonia com toda a face são importantes. Harry Styles tem a simetria ideal no seu sorriso, com os dentes da frente um pouco mais longos do que os outros”, explicou a dentista ao jornal inglês.