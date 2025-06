Herlander editou na passada semana o novo single “deixa-me em paz”. O tema já se encontra disponível em todas as plataformas digitais e vai ouvir-se ao vivo pela primeira vez no dia 11 de julho no palco Coreto do NOS Alive 2025.

"Quando escrevi este tema estava numa fase muito turbulenta da minha vida. Comecei a complicar o simples, a sobrecarregar, 'overproducing', a tentar esconder a minha própria voz debaixo das várias camadas que me orgulhava de ter criado, sem perceber que estava, na verdade, a construir uma prisão sonora", explica o cantor.

"Permiti-me não ter medo de tomar espaço, não ter medo de errar, de experimentar, não ter medo de ser ainda mais pessoal e vulnerável mesmo que isso me deixe a mim e aos outros desconfortáveis. Sem máscaras. Sem distrações. Sem me esconder por detrás de camadas e camadas de produção pesada. Sem pedir desculpas. Aos demais.... deixem-me em paz", acrescenta.

Natural do Seixal, Herlander, em 2018 criou o seu primeiro EP, experimental, em Londres onde viveu, e desde então tem explorado novas formas de cruzar som, performance e identidade.