Após um ano de calma, Harold entra numa nova fase da sua carreira e lança agora dois singles: "Vidrado" e "Dourado". O primeiro acompanha-o na condição de artista do mês de outubro do MTV Push, a renovada rubrica do canal focada em apostar nos artistas da música e entretenimento do país a dar agora os primeiros passos.

"Muitos conhecem-no como membro dos GROGNation, um dos grupos de maior sucesso do hip hop nacional, que anunciou o seu fim em 2022. Mas Harold sempre conciliou ambas as identidades e o seu trabalho a nível individual foi marcando presença no círculo musical português. Afinal, o foco não estava num ou noutro projeto, mas sim em fazer música", frisa o canal em comunicado.

"Indiana Jones", de 2016, marcou a estreia do artista a solo, seguindo-se o disco "Tudo Tem Seu Tempo", em 2019.

Harold Tembe nasceu em Moçambique e foi internacional pelo seu país como guarda-redes mas trocou a carreira futebolística pela música. A paixão pelo hip hop chegou através do irmão mais velho, que o apresentou a essa cultura e lhe incutiu o gosto para ouvir. A vontade de criar aconteceu um pouco mais tarde, influenciado por amigos próximos.

Harold junta-se assim a nomes como Coastel, Carolina de Deus, Charli Elle, Filipe Karlsson, Neyna, iolanda, Inês Monstro, Catarina Castanhas e Tiago Bandeira na lista de artistas de 2024 do MTV Push, que promete dar a conhecer alguns dos novos músicos a ter debaixo de olho.