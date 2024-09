Os Iron Maiden vão regressar a Portugal em 6 de julho de 2025, para um concerto na Meo Arena, em Lisboa, no âmbito da digressão "Run for your lives", dos 50 anos da banda britânica, anunciou hoje a promotora.

A digressão mundial tem início em 27 de maio do próximo ano, em Budapeste, na Hungria, seguindo-se mais 27 concertos em estádios, festivais e arenas por toda a Europa, assinalando 50 anos "desde que [o baixista] Steve Harris fundou a banda no final de 1975", adianta a promotora Prime Artists, em comunicado hoje divulgado.

Para esta digressão, os Iron Maiden preparam "um alinhamento de canções muito especial, abrangendo os nove primeiros álbuns de estúdio, de 'Iron Maiden' a 'Fear Of The Dark'". Como convidados, trazem a banda sueca Avatar, da fusão metal'n'roll, que anda "há mais de duas décadas a derrubar fronteiras entre o que é habitualmente visto como uma banda e uma trupe de teatro", escreve a Prime Artists.

Citado no comunicado da promotora, o vocalista dos Iron Maiden, Bruce Dickinson, assegura que "o próximo ano será muito especial" para a banda britânica, e promete "uma experiência ao vivo única na vida": "Se nunca nos viram antes [...] esta é a vossa oportunidade de descobrirem o que têm perdido".

"Vamos interpretar clássicos e favoritos dos fãs dos primeiros nove álbuns [...], muitos dos quais não tocamos há anos e que, muito provavelmente, nunca voltaremos a tocar no futuro".

O 'manager' da banda, Rod Smallwood, também citado no comunicado, acrescenta que os 50 anos dos Iron Maiden se traduzem em mais de "100 milhões de álbuns vendidos e quase 2.500 espetáculos em 64 países".

A digressão "Run for your lives", que sucede à "The Future Past" ainda em curso, tem concertos anunciados para a Chéquia, Eslováquia, Noruega, Dinamarca, Suécia, Finlândia, Escócia, Inglaterra, Irlanda, França, Espanha, Suíça, Alemanha, Itália, Áustria e França, terminando a 02 de agosto em Varsóvia, na Polónia.

Os Iron Maiden regressam a Lisboa três anos depois de terem atuado no Estádio Nacional, no âmbito da digressão "Legacy of the Beast", anunciada em 2019, que teve concertos adiados sucessivamente para 2020 e 2021, por causa da pandemia de COVID-19. Em 2021, a banda editou o seu mais recente álbum, "Senjutsu".

Fundados em 1975, os britânicos Iron Maiden têm sido presença recorrente em Portugal. O baixista Steve Harris chegou a ter um bar em Faro durante mais de 20 anos e a banda foi mesmo cabeça de cartaz da edição de 2011 da Concentração de Motos da capital algarvia.

O primeiro disco dos Iron Maiden com Bruce Dickinson na voz, “The Number of the Beast” (1982), projetou-os em definitivo para a linha da frente do género musical, sendo autores de múltiplos clássicos dentro do metal como “Somewhere in Time” e “Fear of the Dark”.

Em dezembro de 2019, Bruce Dickinson trouxe à Aula Magna, em Lisboa, o espetáculo a solo “One-Man Speaking Show”, aclamado pela crítica no Edinburgh Fringe Festival. Mais próximo do modelo da ‘stand-up’ do que de um concerto, o espetáculo contava com música, histórias e perguntas do público, e foi inspirado pelas sessões de apresentação do livro autobiográfico “Para que serve este botão?”, que Dickinson publicou em 2017.

Os bilhetes para o concerto na Meo Arena, em julho de 2025, vão estar em pré-venda no próximo dia 24, nas lojas Fnac, durante 24 horas, e ficam depois disponíveis para venda geral. No dia 26 de setembro, a partir das 10H00, os bilhetes ficarão também disponíveis na MEO Blueticket e nas lojas MEO.