Ivete Sangalo é uma das artistas brasileiras mais acarinhadas pelo público português. Menos de um ano depois da passagem pela edição de 2022 do Rock in Rio Lisboa, a artista está de volta a Portugal para atuar no Brasil Vives (Altice Arena) e no North Festival, no Porto - a cantora também subiu ao palco da Queima das Fitas de Coimbra esta quinta-feira, dia 25 de maio.

Esta sexta-feira, Ivete Sangalo é a protagonista do Brasil Vibes, festival que tem como objetivo mostrar "o melhor do Brasil em Portugal". Ana Castela e Gustavo Mioto também vão subir ao palco da Altice Arena, em Lisboa.

Já no sábado, dia 27 de maio, o 'furacão da Bahia' regressa ao Porto para atuar no North Festival. "Estou cheia de saudades de Portugal. Estou preparando shows inesquecíveis e muito especiais, para ninguém ficar parado", frisa Ivete Sangalo em conversa com o SAPO Mag.

créditos: Cláudia Lobo

"O carinho e respeito que recebo do público português é algo fora do comum! Sou muito grata mesmo, é um público que canta junto, que se diverte... O concerto deste sábado no North Festival vai ser lindo", promete a cantora brasileira, confessando que só tem boas memórias de Portugal: "As minhas memórias de Portugal são sempre as mais felizes e agradáveis".

O concerto de Ivete Sangalo no North Festival marca o regresso da artista à cidade Invicta, mais de 10 anos depois. "Da última vez que estive em Portugal não consegui ir ao Porto, mas desta vez vou matar um pouco as saudades", confessa.

Em Lisboa ou no Porto, a artista brasileira promete "levantar poeira" e animar os fãs. "Para mim, é impossível escolher um único momento dos espetáculos. Eu amo estar em cima do palco, é o meu momento de realização", sublinha a cantora ao SAPO Mag.