Depois do cancelamento do North Festival, no Porto, que iria contar com Ivete Sangalo como cabeça de cartaz, a artista confirmou o concerto na cidade. No dia 22 de maio, a cantora brasileira vai subir ao palco da Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota.

Dias depois, a 25 de maio, Ivete Sangalo sobe ao palco do MEO Arena, em Lisboa. Nos dois concertos, a artista vai celebrar os seus 30 anos de carreira.

"Com uma superprodução e toda a animação que a caracteriza, Ivete Sangalo promete trazer ao Porto um espetáculo vibrante, recheado de sucessos que marcaram gerações", destaca a promotora Vibes & Beats.

Os bilhetes já se encontram à venda nos locais habituais e os preços variam entre os 45 e os 85 euros. Quem adquiriu bilhete para o North Festival, pode optar por transferi-lo para este espetáculo.