Depois de anos de espera e especulação, chegou esta sexta-feira, dia 17 de janeiro, "Balloonerism", o álbum póstumo de Mac Miller. O disco chega poucos dias antes da data de nascimento do rapper, que morreu em 2018, aos 26 anos, devido a uma overdose.

O álbum começou a nascer em 2014, enquanto o artista trabalhava no projeto "Faces". Na época, Mac Miller adiou o lançamento de "Balloonerism" e decidiu apostar em outros projetos.

Nos últimos anos, circularam nas redes sociais várias versões não oficiais dos temas do disco.

"Balloonerism" é apresentado como uma viagem experimental, que mistura neo-soul e jazz. O álbum conta com 14 canções, incluindo "Tambourine Dream", "5 Dollar Pony Rides", "Friendly Hallucinations", "Mrs. Deborah Downer", Stoned", "Manakins" ou "Rick’s Pian".

O disco conta com a participação de vários artistas, como Thundercat, SZA e Ashley All Day.

Nas redes sociais, a família do artista celebrou o lançamento do álbum. "É um projeto que tinha uma grande importância para Malcolm — ao ponto dele ter encomendado arte [parte gráfica] para o álbum e de existirem discussões regulares sobre quando deveria ser lançado, embora, no final, 'GO:OD AM' e os álbuns subsequentes tenham acabado por ter prioridade", pode ler-se no comunicado.

"Tendo em conta que versões não oficiais do álbum circulam há anos online e que lançar 'Balloonerism' era algo que o Malcolm frequentemente dizia ser importante para ele, sentimos que o mais apropriado era apresentar uma versão oficial do projeto ao mundo", concluem.