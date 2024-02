"A Meias" é o novo disco de Paulo Praça e conta com uma nova versão de "Diz a Verdade". Para a canção, o artista convidou Mónica Ferraz, cantora conhecida pelo tema "Golden Days".

O álbum conta ainda com a participação de Xana Abreu, Nicki Wells, Joana Amendoeira, Sónia Tavares, Patrícias S.A., Uxía, Ana Deus, Cat, Diana Martinez e Lika.

"'A meias', o meu novo álbum já está disponível em todas as plataformas digitais. Duetos no feminino com as minhas cantoras de eleição", escreveu o artista nas redes sociais, adiantando que o disco foi produzido em parceria com o Eurico Amorim, misturado por João Bessa e masterizado por Mário Barreiros.