Albânia, Chipre, Estónia, Bélgica, Áustria, Lituânia, Polónia, Austrália, Arménia e Eslovénia conquistaram esta quinta-feira, dia 11 de maio, na segunda semifinal, passaporte para a final do Festival Eurovisão da Canção. As 10 canções foram anunciadas de forma aleatória e juntam-se na final às 10 apuradas na primeira semifinal, que decorreu na passada terça-feira, aos 'Big Five' e à Ucrânia (vendedor de 2022).

Além de Portugal, com "Ai Coração", de Mimicat, na primeira semifinal Croácia, Moldávia, Suíça, Finlândia, República Checa, Israel, Suécia, Sérvia e Noruega conquistaram um lugar na final.

A Liverpool Arena acolheu esta quinta-feira segunda semifinal do concurso, na qual estiveram em competição, por ordem de apresentação: Dinamarca, Arménia, Roménia, Estónia, Bélgica, Chipre, Islândia, Grécia, Polónia, Eslovénia, Geórgia, São Marino, Áustria, Albânia, Lituânia e Austrália.

Este ano, participam 37 países no Festival Eurovisão da Canção, mas à final só chegam 26: os dez escolhidos esta quinta-feira, dez que foram selecionados na terça-feira, na primeira semifinal, os chamados ‘Big Five’ (França, Alemanha, Espanha, Reino Unido e Itália) e o país anfitrião (que este ano deveria ser a Ucrânia, por ter vencido no ano passado).

FINALISTAS:

Reino Unido: Mae Muller - I Wrote A Song

Mae Muller - I Wrote A Song França: La Zarra - Évidemment

La Zarra - Évidemment Alemanha: Lord Of The Lost - Blood & Glitter

Lord Of The Lost - Blood & Glitter Espanha: Blanca Paloma - Ea Ea

Blanca Paloma - Ea Ea Itália: Marco Mengoni - Due Vite

Marco Mengoni - Due Vite Ucrânia: Tvorchi - Coração de Aço

Tvorchi - Coração de Aço Croácia: Let 3 – Mama ŠČ!

Let 3 – Mama ŠČ! Moldávia: Pasha Parfeni - Soarele și Luna

Pasha Parfeni - Soarele și Luna Suíça: Remo Forrer - Watergun

Remo Forrer - Watergun Finlândia: Käärijä - Cha Cha Cha

Käärijä - Cha Cha Cha Tcheca: Vesna - Conte-me mais

Vesna - Conte-me mais Israel: Noa Kirel - Unicorn

Noa Kirel - Unicorn Portugal: Mimicat - Ai Coração

Mimicat - Ai Coração Suécia: Loreen - Tattoo

Loreen - Tattoo Sérvia: Luke Black - Samo Mi Se Spava

Luke Black - Samo Mi Se Spava Noruega: Alessandra - Queen of Kings

Alessandra - Queen of Kings Albânia: Alba & Familja - Kelmendi

Alba & Familja - Kelmendi Chipre: Andrew Lambrou - Break a Broken Heart

Andrew Lambrou - Break a Broken Heart Estônia: Alika - Bridges

Alika - Bridges Bélgica: Gustaph - Because of You

Gustaph - Because of You Áustria: Teya & Salena - Who The Hell Is Edgar?

Teya & Salena - Who The Hell Is Edgar? Lituânia: Monika Linkyte - Stay

Monika Linkyte - Stay Polônia: Blanka - Solo

Blanka - Solo Austrália: Voyager - Promise

Voyager - Promise Armênia: morena - Future Lover

morena - Future Lover Eslovênia: Joker Out - Carpe Diem

No arranque da segunda semifinal foram recordados os melhores momentos da primeira ronda de atuações e desvendados alguns momentos de bastidores. Antes dos artistas subirem a palco, as apresentadoras Hannah Waddingham, Alesha Dixon e Julia Sanina relembraram as regras e a lista de países representados.

A segunda semifinal contou ainda com uma participação especial da Porquinha Peppa. Já durante o período de votação, um trio de drag qeens subiu a palco para uma atuação especial intitulada "Be who you wanna be".

Veja as atuações da segunda semifinal:

1. Dinamarca | Reiley – Breaking My Heart

Reiley é uma estrela no TikTok e soma mais de 10,8 milhões de seguidores na rede social. Vestido de cor de rosa, o cantor apresentou um tema pop sobre desilusões amorosas.

2. Arménia | Brunette – Future Lover

Brunette trouxe "Future Lover" ao palco do festival da Eurovisão. A atuação é marcada por jogos de luz e grafismos.

3. Roménia | Theodor Andrei - D.G.T. (Off and On)

Com toda a energia, Theodor Andrei animou a arena de Liverpool com rock n' roll.

4. Estónia | Alika - Bridges

Sozinha em palco com um grande piano de cauda, Alika conseguiu uma das maiores ovações da noite.

5. Bélgica | Gustaph - Because of You

6. Chipre | Andrew Lambrou - Break A Broken Heart

O Chipre, que se faz representar por Andrew Lambrou, apresentou uma das atuações mais marcantes da noite.

7. Islândia | Iceland / Diljá - Power

Uma atuação forte com Diljá a surpreender com a sua atitude em palco.

8. Grécia | Victor Vernicos - What They Say

Victor Vernicos começou a sua atuação sentado no chão, mas rapidamente conquistou o público.

9. Polónia | Blanka - Solo

Blanka, da Polónia, trouxe um pouco de sol tropical (e fogo de artifício) para o palco de Liverpool.

10. Eslovénia | Joker Out - Carpe Diem

Joker Out foi a primeira banda a subir ao palco da segunda semifinal do concurso. Com o seu carisma, o grupo animou o público.

11. Geórgia | Iru – Echo

Com dois ecrã gigantes em palco e jogos de luzes, Iru mostrou toda a sua força em palco.

12. São Marino | Piqued Jacks - Like An Animal

A banda descreve "Like An Animal como "uma música sobre a liberdade no amor".

13. Áustria | Teya & Salena - Who The Hell Is Edgar?

"What the heck is this about?", canta a dupla Teya e Salena no tema.

14. Albânia | Albina & Familja Kelmendi - Duje

Albina, da Albânia, trouxe a sua família até ao palco do Festival Eurovisão da Canção.

15. Lituânia | Monika Linkytė – Stay



O tema, que conta com letra baseada no folclore da Lituânia, conquistou a arena.

16. Austrália | Voyager – Promise

O desfile de canções da segunda semifinal do festival terminou com rock australiano.

No ano passado, a Ucrânia foi a vencedora do Festival Eurovisão da Canção, com “Stefania” da Kalush Orchestra. Por isso, deveria acolher este ano o concurso, mas a guerra que assola o país, acabou por levar a organização a decidir que seria o Reino Unido, segundo classificado, o país anfitrião.

A vitória da Ucrânia deveu-se essencialmente à votação popular. O país, que tinha sido invadido pela Rússia meses antes, obteve um total de 631 votos, 439 deles dados pelo voto do público.

Em 2022, Portugal esteve no Festival Eurovisão da Canção com “Saudade, saudade”, de Maro, que alcançou o 9.º lugar no concurso.