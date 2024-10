Para celebrar os 20 anos do seu álbum de estreia, "Back do Bedlam", James Blunt vai editar uma reedição especial na próxima sexta-feira, dia 11 de outubro. Para promover o lançamento, o cantor lançou um desafio aos fãs que promete "arruinar a sua vida".

Na sua conta no Instagram, o britânico prometeu mudar o seu nome se o álbum conquistar a liderança dos tops. "Queres arruinar a minha vida? Se a edição do 20,º Aniversário do meu álbum 'Back To Bedlam' voltar aos tops no número 1, vou mudar legalmente o meu nome - para o que vocês decidirem. Comentem este post com sugestões para a minha mudança de nome ou coloquem gosto no comentário de outra pessoa para votar", desafiou.

"O comentário com mais gostos neste post, em todas as minhas redes sociais, no dia 11 de outubro - quando o álbum for lançado - ganha", explicou James Blunt nas redes sociais.

No vídeo publicado no Instagram, o britânico frisou ainda que os fãs têm agora o poder de lhe "f**** completamente a vida". "Sei que ouviste os rumores e são verdadeiros. Vou relançar o meu álbum de estreia, 'Back to Bedlam', no dia 11 de outubro. Algo que me tem mantido consistentemente rico nos últimos 20 anos", gracejou.

No vídeo, James Blunt relembrou que ao longo da carreira já foi apelidado de "James Beige" ou como "o homem mais odiado da pop".

"Vou deixar que o público decida", concluiu. "Mas, se não chegar ao número 1, não vou mudar o meu nome. É seguro dizer que este é o momento democrático mais importante do ano", acrescentou,.

Veja o vídeo: