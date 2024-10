Para celebrar os 20 anos do seu álbum de estreia, "Back do Bedlam", James Blunt editou uma reedição especial no passado dia 11 de outubro. Para promover o lançamento, o cantor lançou um desafio e estava preparado para "arruinar a sua vida".

Na sua conta no Instagram, o britânico prometeu mudar o seu nome se o álbum conquistar a liderança dos tops. "Queres arruinar a minha vida? Se a edição do 20,º Aniversário do meu álbum 'Back To Bedlam' voltar aos tops no número 1, vou mudar legalmente o meu nome - para o que vocês decidirem. Comentem este post com sugestões para a minha mudança de nome ou coloquem gosto no comentário de outra pessoa para votar", desafiou.

Este fim de semana, chegaram os resultados do top e o cantor não terá de mudar de nome. Na sua conta no Instagram, James Blunt revelou (e celebrou) que o disco não chegou ao primeiro lugar do top.