O espetáculo, que decorre no âmbito de uma mini digressão da dupla na Europa, está marcado para 13 de julho, na Casa da Música, de acordo com a promotora do concerto, num comunicado enviado à agência Lusa.

Da parceria iniciada em 2012 por Jim Jarmusch e Jozef van Wissem já resultaram quatro álbuns: “The Mystery of Heaven” (2012), “Concerning the Entrance into Eternity” (2014), “An Attempt to Draw Aside the Veil” (2019) e “American Landscapes” (2023).

“Há muito tempo que os dois músicos e compositores colaboram juntos numa outra paixão comum, para além da música: o cinema. E foi exatamente em conversas sobre cinema que decidiram unir-se para criar música. Música intemporal, sem classificação estilística e com o seu próprio universo”, refere a promotora.

Jozef van Wissem é responsável pela banda sonora do filme “Só os Amantes Sobrevivem”, de Jim Jarmusch, que valeu ao compositor um prémio no Festival de Cinema de Cannes, em França, em 2013.

Os bilhetes para o concerto de Jim Jarmusch e Jozef van Wissem na Casa da Música estão à venda a partir de hoje e custam 40 euros.