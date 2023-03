Conhecida pela sua independência e versatilidade, a artista de 79 anos nascida no Canadá recebeu o prémio Gershwin da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, que já foi concedido a grandes figuras música popular como Stevie Wonder, Paul McCartney, Tony Bennett e Carol King.

A cerimónia contou com atuações de James Taylor e Graham Nash, que tiveram relacionamentos com a artista e estão entre os principais colaboradores da sua carreira. Taylor cantou "California" e Nash interpretou "A Case of You", canção de sucesso do álbum "Blue", que Joni Mitchell lançou em 1971.

Diversas estrelas prestaram homenagem ao ícone da música folk, incluindo Annie Lennox, Herbie Hancock, Cyndi Lauper, Graham Nash, Diana Krall e Angélique Kidjo.

Autora, compositora, intérprete e artista plástica, Joni Mitchell sofreu em 2015 um aneurisma que limitou a sua mobilidade.

A canadiana passou por um tratamento prolongado de que permitiu que voltasse a cantar, algo que parecia improvável durante algum tempo.

Em 2022, protagonizou um concerto surpresa no festival folk de Newport, nos EUA, ao lado de Brandi Carlisle, que também atuou na quarta-feira durante a cerimônia.

"A resiliência dela é palpável", disse Carlile. "Há elementos importantes da sua voz e vibrato que regressaram".

Joni Mitchell foi uma das grandes figuras da geração de folk-rock dos anos 1960, com êxitos como "Big Yellow Taxi", um hino da consciência ambiental, e "Woodstock", homenagem ao famoso festival do qual, no entanto, não participou em agosto de 1969.

O prémio concedido na passada quarta-feira foi uma comprovação das bases que Mitchell estabeleceu para as mulheres artistas num mundo dominado por estrelas masculinas.

"Joni foi a primeira mulher com quem realmente me identifiquei como cantora e compositora, como uma mulher criativa", disse Annie Lennox. "Não havia nada como ela".

Lennox emocionou os convidados com a sua interpretação de "Both Sides Now".

Depois, uniu-se a outras cantoras, incluindo Angélique Kidjo, Cyndi Lauper e Carlile, para cantar "Big Yellow Taxi".

"Este negócio é tão dominado pelos homens", declarou Kidjo à AFP. "E temos de encontrar nosso espaço. Ela abriu portas para muitas, muitas mulheres neste país e no mundo".