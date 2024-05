Pela primeira vez em Portugal, a música finlandesa Julia Andersson, toca no dia 9 de maio em Lisboa (BOTA- Anjos) e a 11 de maio na Casa da Cultura de Setúbal. A artista vai apresentar ao vivo o álbum "Drom", editado em 2023, "Vinterdvala" (2024), assim como, o seu EP de estreia, "Within, Without", de 2020.

"Sleepy Meadows" é um dos temas mais celebrados da artista e conta com mais um milhão de reproduções no Spotify. Outros temas, como "Aning" ou "Svavar" contam com mais de 500 mil streams.

"Nestes dois concertos em Portugal, vamos com certeza assistir a um desfilar de temas carregados de melancolia e delicadeza que navegam entre a Modern Classical, a música ambiente e, até mesmo, algum jazz", frisa o comunicado.

Concertos:

Dia: 9 de maio 2024

Local: BOTA- Anjos (Lisboa)

Horário: 21.00

Dia: 11 de maio 2024

Local: Casa da Cultura (Setúbal)

Horário: 21.30