Os britânicos Jungle regressam a Portugal este verão para uma atuação, em formato DJ ‘set’, numa nova iniciativa em Cascais dedicada à música eletrónica, os Cascais Atlantic Sunsets, foi hoje anunciado.

“Com datas marcadas para 2 e 16 de agosto, o evento apresenta um cartaz que cruza artistas internacionais consagrados com alguns dos nomes mais influentes da eletrónica nacional, em dois espaços icónicos e pouco habituais de receberem eventos no concelho”, refere a organização, num comunicado hoje divulgado.

Os Jungle, que já estiveram várias vezes em Portugal, tanto em formato banda como DJ ‘set’, atuam no dia 16 de agosto, no Forte de Santo António da Barra, em São João do Estoril.

O cartaz dos Cascais Atlantic Sunsets junta “talento local” com “grandes nomes da cena eletrónica mundial”, estando previsto a anúncio de outros artistas para “as próximas semanas”, bem como do segundo local que irá acolher a iniciativa.

Os bilhetes para os Cascais Atlantic Sunsets, uma produção da Gigs On Mars com apoio do Turismo de Cascais, estão à venda a partir de hoje, “com um preço especial de lançamento de 25 euros”.