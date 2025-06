O festival de rock Rocketmen realiza-se de 31 de julho a 2 de agosto, ocupando dois dos cenários mais emblemáticos de Coimbra — o Jardim da Sereia e a Praça da República.

Ao longo de três dias, apresenta um cartaz com nomes da cena rock nacional e internacional: The Boys, 999, Heavy Lungs, Mão Morta, Táxi, Marta Ren, Kate Clover, Arsenal Mikebe feat. HHY, Landrose, Asfixia Social, Biznaga, entre vários outros.

De entrada livre, o evento assume-se como uma celebração cultural aberta à cidade, levando a música ao centro da vida urbana e promovendo o acesso à cultura. O festival é fruto de uma parceria entre a organização e a Câmara Municipal de Coimbra, que une esforços para concretizar esta iniciativa inclusiva e vibrante.

Este ano, o Rocketmen propõe ir além da música, com uma programação paralela que inclui cinema, DJ sets, exposições de arte e performances teatrais, envolvendo diversas instituições culturais de Coimbra.

A programação multidisciplinar do Rocketmen conta com:

Festas no Pinga Amor, em Coimbra. 5 de julho com DJ Set Daniel Alves/ Voraus, 12 de julho com DJ Set Ricardo Jerónimo/ Blue House, e 26 de Julho com DJ Set Rui Ferreira/ Lux Records;

12 de julho, Matinée no Bar FUTURO com vários DJs;

18 e 19 de julho, Festival M com concertos na Praia Fluvial de Torres do Mondego de The Baby Seals (UK), Oruâ (Brasil), Idiotheque (Portugal, Reino Unido, França, Espanha e Israel), Lunamotos (México), Majak Door (Austrália) e Gana (Portugal);

24 de julho, conversa literária no Pinga Amor com os autores Wagner Merige, do livro "Um Furacão em Lisboa" e Rita Nabais, do livro "A História do Rock", com moderação de Paulo Lima;

25 e 26 de julho, projeção dos documentários, na Casa do Cinema de Coimbra, "Enterrado na Loucura – Punk em Portugal 78-88", "1a e 2a Vaga", de Hugo Conim e Miguel Newton;

30 de julho, concerto de Drastiks e The Pages no Salão Brazil;

1 de agosto, concerto no palco “Verão a 2 Tempos”, na Praça do Comércio, com Carlos Raposo (viola campaniça e eletrónica);

15 de julho a 29 de agosto, Exposição "Onde é que vocês estavam em 77", de Daniel Alves, em local a anunciar.