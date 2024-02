Tyla, vencedora de um Grammy, é a mais recente confirmação para 12 de julho no Palco NOS do NOS Alive 2024. Esta é a estreia da artista no festival, partilhando o dia com nomes como Dua Lipa, Aurora, Floating Points, Gloria Groove, Larkin Poe, Michael Kiwanuka, Nathaniel Rateliff & the Night Sweats, T-Rex e The Heavy.

"Getting Late", "Overdue", "Truth or Dare" e "Water", que venceu o Grammy de Melhor Performance Africana, são alguns dos sucessos da cantora.

Tyla está a preparar o seu álbum de estreia.

Os bilhetes já se encontram à venda nos locais habituais e no site oficial do NOS Alive. O evento regressa nos dias 11, 12 e 13 de julho de 2024 ao Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras.