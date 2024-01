Justin Timberlake está de volta à música. Esta quinta-feira, dia 25 de janeiro, o cantor anunciou o seu novo álbum e revelou o single "Selfish".

O norte-americano edita o seu sexto álbum de estúdio, "Everything I Thought It Was", a 15 de março.

Para anunciar o novo álbum, Justin Timberlake revelou o primeiro singles. "Selfish", que já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música, é apresentado como um tema "pop, impulsionado pelas melodias contagiantes e apresenta os icónicos vocais soul do cantor".

Escrita por Timberlake, Louis Bell (Taylor Swift, Post Malone), Cirkut (Maroon 5, The Weeknd), Theron Thomas, Amy Allen e produzida por Timberlake, Louis Bell e Cirkut, "Selfish" marca o regresso às músicas novas de Justin Timberlake desde o seu disco "Man of the Woods", de 2018, que contou com temas como "Filthy", "Supplies" ou "Say Something".

O videoclipe, realizador por Bradley J. Calder (SZA, Tinashe), dá "vida à introspeção da canção ao abrir a cortina sobre o processo de produção e mistura a linha entre performance e realidade", descreve a Sony Music.

Veja aqui o vídeo.