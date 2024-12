Katy Perry regressou este ano à música, mas nem tudo correu bem. De acordo com as avaliações dos críticos no site Metacritic, o novo disco da artista, "143", foi eleito o pior álbum de 2024.

Na plataforma, o disco da cantora norte-americana conquistou apenas 37 pontos, sendo a única a ser avaliada com um selo vermelho em 2024 - todos os outros álbuns lançados nos últimos 12 meses conquistaram notas superiores.

Eminem ocupa a segunda posição da lista com “The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)", seguido por Justin Timberlake - o cantor regressou este ano com “Everything I Thought It Was”.

Coldplay, Jennifer Lopez e Sia também entraram no top 10 do site Metacritic, que tem como base as críticas dos profissionais da indústria.

OS PIORES ÁLBUNS DE 2024: