Taylor Swift declarou esta madrugada o seu apoio a Kamala Harris. "Irei votar em Kamala Harris e Tim Walz nas eleições presidenciais de 2024. Vou votar em Kamala Harris porque ela luta pelos direitos e pelas causas que eu creio precisarem de uma guerreira que as defenda", frisou na sua conta no Instagram, acrescentando que a candidata é uma "líder de mão firme".

Depois do debate, a candidata norte-americana usou a canção "The Man" ("Lover"), de Taylor Swift, durante um evento. O vídeo do momento foi partilhado nas redes sociais.

No site oficial da campanha de Kamala Harris foram também colocadas à venda as populares pulseiras da amizade, usadas pelos fãs da cantora norte-americana.

No texto de apoio a Kamala Harris, a superestrela pop assinou como "a senhora dos gatos e sem filhos", em referência às declarações de J.D. Vance, o candidato republicano à vice-presidência, que fez piadas sobre as mulheres que não têm filhos. A acompanhar o texto, Taylor Swift partilhou uma fotografia sua com o seu gato Benjamin Button.

No texto, a artista aconselha todos a ver o debate. "Como muitos de vós, assisti ao debate esta noite. Para quem ainda não o fez, é boa altura para fazerem a vossa pesquisa sobre os assuntos em jogo e as posições que estes candidatos tomam sobre os assuntos que mais vos interessam", sublinhou.

"Fiquei comovida e impressionada pela sua seleção de Tim Walz como companheiro de campanha, que tem lutado há décadas pelos direitos das pessoas LGBTQ+, pela IVF [fertilização in vitro], e pelo direito de uma mulher sobre o seu próprio corpo", acrescentou.

No texto, Taylor Swift comentou ainda as imagens geradas por inteligência artificial (IA), que a apresentavam como apoiante do candidato republicano, Donald Trump. "Recentemente, chegou à minha atenção que inteligência artificial de 'mim' a apoiar falsamente a candidatura presidencial de Donald Trump foi publicada neste site. Resumiu realmente os meus receios em torno da IA e os perigos da difusão de desinformação. Levou-me à conclusão de que preciso de ser muito transparente sobre os meus planos reais para estas eleições enquanto eleitora. A forma mais simples de combater a desinformação é com a verdade", frisou.

Até esta terça-feira, Swift estava visivelmente calada sobre o assunto, mesmo quando muitos das suas fãs começaram a organizar-se sob a bandeira “Swifties for Kamala” e a arrecadar dezenas de milhares de dólares para a candidato democrata.

"Com amor e esperança"

Celebridade global com centenas de milhões de seguidores nas redes sociais e uma base de fãs extremamente leal – e cronicamente online –, Swift pode mover qualquer agulha com o mais ínfimo dos esforços.

A direita e a esquerda há muito que queriam contar com a cantora de “Blank Space” como sua – mas durante anos Swift permaneceu visivelmente fora da política, inclusive em 2016, quando Donald Trump conquistou a presidência.

Havia muitas especulações de que a superestrela era uma republicana "encapotada" até 2018, quando quebrou o silêncio e a Internet ao endossar o oponente democrata da política de extrema-direita Marsha Blackburn, no estado do Tennessee.

De qualquer forma, a candidata do Partido Republicano venceu, mas isto deu início a um novo capítulo para Swift.

Mais tarde, ela explicou que pessoas da sua equipa a incentivaram a não entrar na política, dizendo-lhe que isso poderia prejudicar a sua carreira - especialmente na indústria da música country, que, apesar das suas complexidades, é frequentemente associada ao conservadorismo.

Swift apoiou Joe Biden em 2020 e transmitiu mensagens pró-LGBTQ através das suas canções e vídeos.

Ela também condenou a reversão do direito federal ao aborto pelo Supremo Tribunal e encorajou as multidões das suas fãs a registarem-se para votar.

Mas a enorme popularidade de Swift também significa que ela é alvo regular de desinformação política e teorias de conspiração de direita, muitas vezes alimentadas pela IA e ampliadas por pessoas como Trump.

Falar por si mesma tomou conta do ciclo de notícias segundos depois da sua partilha, que obteve mais de dois milhões de “likes” após apenas 30 minutos.

“Com amor e esperança, Taylor Swift”, concluiu a sua mensagem.