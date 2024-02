A colombiana Karol G é a Mulher do Ano de 2024 para Billboard. A hitmaker será homenageada na gala dos Billboard Women in Music Awards, marcada para o dia 6 de março, no YouTube Theatre em Hollywood Park, em Los Angeles.

Nos últimos anos, Karol G tornou-se numa das maiores estrelas da música latina. Dois anos depois de lançar "KG0516" (2021), a cantora tornou-se na primeira artista feminina a alcançar o primeiro lugar do Top 200 da Billboard com um álbum em espanhol, vendeu mais de 843 mil bilhetes para 18 concertos e alcançou o 3.º lugar do “Top Latin Artists Chart” da Billboard.

"Com o seu imenso talento, Karol G criou um movimento para as mulheres do mundo inteiro devido às suas letras empoderadas e confiança inspiradora", destava Hannah Karp, diretora editorial da Billboard.

"A edição do inovador álbum Mañana Será Bonito provou a sua força nas tabelas em inglês e espanhol. Estamos muito entusiasmados por distingui-la como a Mulher do Ano", acrescenta a revista.

A estrela colombiana Karol G traz a sua "Mañana Será Bonito Tour" à MEO Arena, em Lisboa, a 7 e 8 julho.

A digressão europeia da artista arranca no sábado, 8 de junho, em Zurique, passa por mais 9 cidades e termina no estádio Santiago Bernabeu em Madrid a 20 de julho. A etapa europeia da digressão segue-se às 27 datas agendadas para a América Latina.

Recentemente, a cantora regressou também à sua cidade natal na Colômbia – Medellin, com o Mañana Será Bonito Fest – um evento que juntou quase 95.000 pessoas e que teve como convidados Becky G, Deid, Peso Pluma, Romeo Santos e Tiësto.

Além dos recordes batidos em números de streaming e público, Karol G subiu também ao palco do festival Lollapalooza, e teve atuações nos 2023 Billboard Music Awards e nos VMAs, cerimónias em que também arrecadou prémios.

Karol G venceu ainda vários Latin Grammy Awards, na cerimónia deste ano em Sevilha: Álbum do Ano, Melhor Performance Urban/Fusion, e Melhor Álbum de Música Urbana.