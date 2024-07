Karol G, uma das maiores estrelas da música latina, terminou a sua digressão esta semana, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid. A cantora foi a primeira a artista a esgotar quatro concertos na 'casa' do Real Madrid.

No início de julho, a artista colombiana atuou na Meo Arena, em Lisboa, esgotando os dois concertos na maior sala de espetáculos de Portugal.

"Esta digressão permitiu-me encontrar o sentido da minha vida", disse Karol G no concerto em Madrid. "Esta digressão mudou a minha vida, mudou a vida de muitas pessoas. Sinto-me orgulhosa por representar o meu país natal e sinto-me ainda mais orgulhosa por representar todos os países latinos. Adorava parar o tempo e ficar aqui a chorar, a cantar... obrigado por me fazerem tão feliz", confessou.

O mote de toda a digressão da artista foi “Mañana Será Bonito", o último álbum da artista colombiana, de 2023, que conquistou a liderança do top Billboard 200 e destacou-se também no Top Latin Albums e no ranking Latin Rhythm Albums. Nos serviços de streaming, as canções do disco também acumulam milhões de reproduções - só no Spotify, a cantora soma mais de 50 000 000 de ouvintes mensais.