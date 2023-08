Nelly Furtado está oficialmente de volta à música e acompanhada por amigos de longa data.

Cerca de 16 anos depois de "Give It to Me", Nelly Furtado, Justin Timberlake e Timbaland voltaram a juntar-se para uma nova canção. O single "Keep Going Up" chega no dia 1 de setembro a todos os serviços de streaming de música.

"Estamos de volta", celebrou Timbaland nas redes sociais.

O tema "Keep Going Up" é a aguardada continuação da primeira colaboração do trio, “Give It to Me”, de 2007, que conquistou o primeiro lugar do top Billboard Hot 100.