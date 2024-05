A MTV anunciou que Nelly Furtado será uma das protagonistas da Isle of MTV Malta 2024. A artista luso-canadiana junta-se aos já anunciados DJ Snake e RAYE no dia 16 de julho.

A artista conta com mais de 20 mil milhões de reproduções globais e já vendeu mais de 35 milhões de cópias de álbuns em todo o mundo. Ao longo da carreira, Nelly Furtado alcançou três números 1 na Billboard Hot 100 e o seu primeiro álbum em espanhol, "Mi Plan", conquistou o primeiro lugar na Latin Billboard dos Estados Unidos.

"Depois de se ter juntado ao gigante da música de dança Dom Dolla no seu hino de verão 'Eat Your Man', em 2023, Nelly Furtado reuniu-se recentemente com Timbaland e Justin Timberlake no hit Keep Going Up, 16 anos depois do estrondoso single do trio, Give It To Me. Paralelamente, a cantora tem estado em estúdio, a preparar-se para uma atuação memorável no Isle of MTV Malta", frisa a organização.

Os bilhetes para o festival são gratuitos e podem ser adquiridos online - ver aqui.

Ao longo das suas 15 edições, o Isle of MTV Malta já recebeu artistas como Lady Gaga, Snoop Dogg, David Guetta e Alesso. O evento será transmitido internacionalmente pela MTV a 14 de setembro, em mais de 150 países.