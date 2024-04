Nelly Furtado está de volta à música e este fim de semana foi uma das protagonistas dos Juno Awards, os mais prestigiados prémios de música do Canadá.

Em palco, a artista surpreendeu com um medley com os principais sucessos da sua carreira. "Say It Right", "Força", "Give It To Me", "I’m Like A Bird" e "Eat Your Man" foram os temas escolhidos pela lusodescendente.

Nelly Furtado atua no North Festiva, no Parque de Serralves, no Porto, a 26 de maio. Este será, assim, o primeiro concerto da voz de "I'm Like a Bird" em Portugal em 13 anos.

Veja aqui a atuação completa.