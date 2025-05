A artista e performer portuguesa La Negra lançou o seu EP de estreia, intitulado "Deus Só", composto por quatro faixas, que procura afirmar a sua "identidade sonora singular no panorama musical nacional".

Com letras, composição e voz de Sara Ribeiro — nome por detrás do projeto La Negra — o EP mergulha em temas como a solidão, a dualidade da existência humana e a urgência de expressão, num registo simultaneamente sensorial, político e intimista. A artista descreve o disco como "uma viagem pessoal e mística, onde cada canção funciona como um manifesto de empoderamento e consciência."

Produzido em colaboração com os músicos Ricardo Martins (bateria) e Alexandre Bernardo (guitarra e teclados), "apresenta uma sonoridade que procura cruzar o pop cósmico, a música urbana, o 'spoken word' e o fado, com uma forte componente emocional e performativa".

A par do lançamento deste projeto, La Negra tem ainda previstos concertos de apresentação do EP no dia 17 de maio na Cooperativa Mula, no Barreiro, e a 24 de maio na Sociedade Harmonia Eborense, em Évora.