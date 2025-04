Segundo o programa dos festejos deste ano do 25 de Abril, consultado hoje pela agência Lusa na página de Internet da Câmara de Évora, Paulo de Carvalho sobe, às 22h30, ao palco instalado na Praça do Giraldo, considerada a ‘sala de visitas’ da cidade.

À meia-noite, após o espetáculo do músico, vai cantar-se a canção “Grândola Vila Morena”, de Zeca Afonso, com a participação do Grupo Cantares de Évora, seguindo-se um espetáculo pirotécnico.

Mas as celebrações em Évora dos 51 anos da Revolução dos Cravos arrancam logo no dia 23, com os primeiros pequenos concertos protagonizados pelo coletivo Vozes de Abril por vários locais da cidade, que se prolongam até 1 de maio.

Também no dia 23 de abril, às 18h30, vai realizar-se um concerto comemorativo do 25 de Abril pelo Coro Polifónico Eborae Mvsica, no Palácio de D. Manuel, e, às 22:00, a festa de aniversário da Sociedade Harmonia Eborense, na Praça do Giraldo.

Já para o dia 25, estão previstas atividades desportivas no parque infantil e plásticas para famílias na ludoteca, um almoço na Arena d’Évora e, à noite, um concerto das Vozes de Abril com a Orquestra de Cordas do Alentejo na Praça do Giraldo.

As comemorações incluem ainda a divulgação nas redes sociais do projeto “Antigamente é que era bom!”, desenvolvido pelo coletivo Ai Filhas.

Este projeto, pode ler-se no ‘site’ do município, “comemora os 50 anos do 25 de Abril com 50 vídeos que relacionam testemunhos de trabalhadoras rurais do concelho de Évora às mudanças trazidas pela Constituição da República Portuguesa”.