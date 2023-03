Laura Pausini anunciou esta quinta-feira, dia 23 de março, o regresso aos palcos. A digressão da cantora italiana vai passar por Portugal, pela Altice Arena, em Lisboa, no dia 3 de fevereiro de 2024.

"A artista apresenta-se na Altice Arena com os seus aclamados êxitos e a apresentação do novo álbum, na comemoração dos 30 anos de carreira, em fevereiro de 2024. Uma das maiores cantoras românticas de sempre irá reencontrar os seus adorados fãs", frisa a promotora Vibes ans Beats.

Em comunicado, Laura Pausini relembra que fez a sua última digressão em 2019. "Não tenho estado em digressão desde 2019. Foi do que mais senti falta nestes anos, e quando com Paolo, a partir de hoje o meu marido, pensámos na nossa lua-de-mel, olhamo-nos nos olhos um do outro e ambos percebemos que a melhor maneira de celebrar e ser realmente feliz era voltar ao palco", conta.

"A nova digressão mundial será a nossa própria lua-de-mel", sublinha a artista.

Os bilhetes já estão disponíveis em pré-venda para o clube de fãs. A venda geral arranca no sábado, dia 25 de março, em www.vibesandbeats.pt e nos locais habituais.