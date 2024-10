"Siga" é o mais recente single de LEFT e já se encontra disponível todas as plataformas digitais. Coproduzida pelo cantor em parceria com Luar, a canção fala sobre "encarar as dificuldades e a negatividade de frente".

"‘Siga’ fala sobre enfrentar adversidades de cabeça erguida, não permitindo que a negatividade ocupe demasiado espaço nos processos de decisão. Este tema introduz, também, uma reflexão sobre identidade: 'Se não tivesses o que tens quem eras tu?'. Ver a vida como um jogo traz a possibilidade de nos reinventarmos, de não ficarmos estagnados e resignados a uma única forma de fazer as coisas", conta o artista.

A nova canção antecipa o disco "Limbo", que também contará com o tema "Violento". Segundo o cantor, o disco tem como objetivo "criar um jogo, uma experiência estimulante, interativa e, acima de tudo, imersiva, resgatando a sensação de exclusividade da criação artística, que será única para cada jogador ou ouvinte".