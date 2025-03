Após o sucesso do álbum "GRASA" e da colaboração com Tokischa no single “DE MARAVISHA”, a cantora e compositora argentina Nathy Peluso está de volta com um novo single.

Na canção, a artista mergulha no universo da salsa, resgatando a energia contagiante do género nos anos 1990. O tema expressa uma paixão intensa e sensual, inspirada pelo desejo e pelo fascínio despertados por uma pessoa especial.

"EROTIKA" conta também com um videoclipe, que pode ser visto no canal de Youtube de Nathy Peluso - ver aqui.

O novo single da artista já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música.