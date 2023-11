A camisa foi um dos 164 itens que pertenceram à estrela do rock, que morreu após uma overdose acidental de fentanil, aos 57 anos, em 2016, vendidos por esta casa de leilões.

Os objetos foram reunidos por um empresário parisiense, anunciou a RR Auction. O leilão incluiu outras peças do cantor, totalizando 675.000 dólares (cerca de 616.000 euros).

Prince usou a camisa com punhos franceses falsos e botões de pérola durante a digressão Purple Rain Tour, na qual fez 98 atuações na América do Norte entre 1984 e 1985.

O empresário "manteve laços com o círculo íntimo de Prince há duas décadas... A vasta coleção mostra a evolução do vestuário de Prince ao longo da sua carreira", acrescentou a casa de leilões.

Outros objetos leiloados foram o colar de cruzes douradas de Prince, arrematado por 40.514 dólares (cerca de 30.000 euros), e as botas azuis de salto usadas na digressão Act I, vendidas por 24.079 dólares (aproximadamente 22.000 euros).

Um longo casaco branco de caxemira, do filme romântico de Prince "Under the Cherry Moon", alcançou o valor de 18.750 dólares (17.000 euros). O leilão foi realizado online entre 25 de outubro e 16 de novembro.