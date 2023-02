"Nós somos anti-fascistas, nós somos anti-violência, nós somos anti-racistas, e nós somos pró-criativos. Nós somos contra a ignorância": A citação é de Joe Strummer, um dos responsáveis por colocar o The Clash no mundo, ainda ressoa pelos seus quatro cantos.

Apesar das mais de quatro décadas passadas, a banda continua a levar o punk à sua máxima essência, reverberando a vida cotidiana dos proletários marginalizados que sobreviviam às políticas neoliberais de Margaret Thatcher no século XX.

A celebração promovida pela Dois Corvos, que vai para a sua segunda edição, acontecerá no próximo dia 11 de fevereiro em Marvila, Lisboa. O objetivo é promover e exaltar o legado da banda britânica, comemorando ainda a vontade de criar e expandir ideias.

A festa do International Clash Day contará com concertos das bandas Cave Story e Sea Angels: dois grupos com distorção na guitarra e mensagens cristalinas, que absorvem inspirações nos criadores de Rock the Casbah ou London Calling para formarem as suas identidades.

Em ambas as apresentações, os músicos vão preencher o alinhamento com temas originais, reunindo interpretações livres de músicas de Strummer e companhia.Izzy (Rockline Tribe) e Nuno Calado encerram o evento, com uma vasta seleção de temas do universo punk.

O International Clash Day é uma tradição recente, iniciada pela rádio norte-americana KEXP, em fevereiro de 2013. Tudo começou quando o locutor John Richards pôs "no ar" uma música do The Clash no seu programa matinal.

Enquanto a canção tocava, um ouvinte enviou um e-mail para a estação solicitando que passassem mais temas dos The Clash, pedido ao qual Richards correspondeu. Assim, o radialista passou um tema atrás do outro ao longo do seu programa, gerando enorme burburinho e entusiasmo junto da comunidade de fãs e seguidores da FM de Seattle.

Desde esse dia ímpar na história da KEXP, o International Clash Day é comemorado por diversas rádios espalhadas pelo planeta, com programações dedicadas à herança deixada por essa que é uma das mais importantes bandas do século passado.

Em 2022, a Dois Corvos tornou-se a primeira entidade em Portugal a representar este movimento internacional. A ideia de fazer um evento para o 'Int'l Clash Day' veio de um dos fundadores da cervejaria - Scott Steffens - que acompanhou o surgimento deste dia comemorativo quando vivia em Seattle.