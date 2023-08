A "Love On Tour", digressão recordista de Harry Styles, chegou ao fim na semana passada em Itália, com um espetáculo para 100 mil pessoas na RCF Arena, em Reggio Emilia.

Ao longo de dois anos, cantor britânico deu 173 concertos, tendo atuado duas vezes em Portugal (Altice Arena, em 2022, e Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, em julho de 2923).

A "Love On Tour" arrancou a 4 de setembro de 2021 nos EUA e viu Harry Styles atuar para mais de cinco milhões de fãs pelo Reino Unido, Europa, Estados Unidos, América do Sul, assim como na Austrália, tornando-se a quarta digressão mais lucrativa de sempre.

Com a digressão, o artista arrecadou cerca de seis milhões de euros para fins solidários. Planned Parenthood, Choose Love, Physicians for Reproductive Health, Black Voters Matter Fund – Capacity Building Institute, Save the Children ou a Children's Wishing Well foram algumas das associações apoiadas.

Em comunicado, a Sony Music lembra que a digressão "bateu recordes, quebrou fronteiras e superou expectativas ao longo da sua incrível viagem de dois anos e 173 datas, que solidificaram o estatuto de Harry Styles como um dos maiores e mais influentes artistas da sua geração".

"Cada manga da digressão foi aclamada pela crítica e um êxito comercial. Entre os momentos altos, contam-se 20 noites no Madison Square Garden, seis noites no Estádio de Wembley, em Londres, ser cabeça de cartaz de duas noites em Coachella, consideradas das melhores atuaçōes de sempre no festival, e o grande final em Itália, na RCF Arena, em frente a mais de 100 mil pessoas", lembra a editora em comunicado.