A espera está quase a terminar. Esta semana, Taylor Swift estreia-se em Portugal com dois concertos esgotados, a 24 e 25 de maio, no Estádio da Luz, em Lisboa.

O alinhamento dos concertos da “The Eras Tour” já é conhecido ao detalhe pelos ‘swifities’, mas para a etapa europeia, a cantora norte-americana fez algumas mudanças, especialmente devido ao novo álbum, “The Tortured Poets Department”, lançado a 19 de abril.

A era "Lover" abre o espetáculo, seguindo-se os álbuns "Fearless", "Red", "Speak Now" e "Reputation". Na nova fase da digressão, Taylor Swift decidiu juntar os álbuns "folklore" e "evermore", dois "discos irmãos que nasceram durante a pandemia".

Já “The Tortured Poets Department" chega reta final do concerto. No segmento, a artista norte-americana canta “But Daddy I Love Him", “So High School", “Who’s Afraid of Little Old Me?", “Down Bad”, “Fortnight”, “The Smallest Man Who Ever Lived” e “I Can Do It With a Broken Heart”.

Antes da era "Midnights", Taylor Swift apresenta sempre canções surpresa. "Toco duas canções durante o momento acústico, uma à guitarra, outra ao piano. Mudo todas as noites porque, aqui na 'The Eras Tour', cada noite é especial e diferente das outras noites", lembrou nos concertos na Paris La Défense Arena.

"Costumava haver regras para o momento acústico, mas decidi que agora iria fazer o que queria", confessou.

Depois de Portugal, a artista segue viagem para Espanha, França, Reino Unido, Irlanda, Países Baixos, Suíça, Itália, Alemanha, Polónia, Áustria e regressa depois ao Reino Unido, a Londres, onde termina a viagem europeia.

SETLIST COMPLETA:

LOVER

“Miss Americana & the Heartbreak Prince”

“Cruel Summer”

“The Man”

“You Need to Calm Down”

“Lover”

FEARLESS

“Fearless”

“You Belong With Me”

“Love Story”

RED

“22”

“We Are Never Ever Getting Back Together”

“I Knew You Were Trouble”

“All Too Well (10 Minute Version)”

SPEAK NOW

“Enchanted”

REPUTATION

“…Ready for It?”

“Delicate”

“Don’t Blame Me”

“Look What You Made Me Do”

FOLKLORE & EVERMORE

“Cardigan”

“Betty”

“Champagne Problems”

“August”

“Illicit Affairs”

“My Tears Ricochet”

“Marjorie”

“Willow”

1989

“Style”

“Blank Space”

“Shake It Off”

“Wildest Dreams”

“Bad Blood”

THE TORTURED POETS DEPARTMENT

“But Daddy I Love Him”

“So High School”

“Who’s Afraid of Little Old Me?”

“Down Bad”

“Fortnight”

“The Smallest Man Who Ever Lived”

“I Can Do It With a Broken Heart”

SURPRISE SONGS (canções surpresa)

MIDNIGHTS

“Lavender Haze”

“Anti-Hero”

“Midnight Rain”

“Vigilante Shit”

“Bejeweled”

“Mastermind”

“Karma”

Canções retiradas da Setlist:

The Archer (Lover)

Long Live (Speak Now)

The 1 (Folklore)

Tis The Damn Season (Evermore)

Tolerate It (Evermore)

The Last Great American Dynasty (Folklore)

Novas canções adicionadas ("The Tortured Poets Department"):