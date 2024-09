Jonas apresenta o novo álbum no Capitólio, em Lisboa, este sábado, 14 de setembro, a partir das 21h00. "Maçã D'Adão", o segundo disco do artista, conta com os singles "Mouraria Moirama" e "Bato a Porta".

“Maçã D’Adão", inteiramente escrito e produzido por Jonas, celebra a "riqueza cultural presente nas sonoridades do fado, reconstruindo, reinterpretando e projetando as suas várias dimensões que se foram perdendo ao longo dos tempos, numa viagem sonora com influências ibéricas, gitanas, mouriscas ou afro-brasileiras", explica a promotora em comunicado.

"O segundo álbum do fadista é, ainda, inspirado pelo primeiro capítulo da Bíblia - Génesis - todo ele ligado à criação, e também pela paixão recente de Jonas pelo barro e cerâmica, com especial enfoque na dimensão pagã e religiosa do figurado de Barcelos, uma dimensão mística, que o artista considera que o Fado também tem", acrescenta.

Além de autor, Jonas assume a produção pela primeira vez. O disco conta com a colaboração de Acácio Barbosa, Bernardo Romão, Tiago Valentim e Yami Aloelela, músicos que acompanham o artista há vários anos, bem como Jorge Fernando.

"Tenho como objetivo que o corpo das pessoas reaja quando estiverem a ouvir este álbum. Por isso, 'Maçã D'Adão' baseia-se conceptualmente em três vetores muito fortes, sendo o primeiro a riqueza cultural que o fado encerra e o exaltar dessas sonoridades ibéricas, afro-brasileiras ou até mesmo árabes, viajando também um pouco de norte a sul do nosso país", resume o artista, citado no comunicado.

"Outra dimensão é a mística que está associada ao fado desde sempre, no sagrado e no profano, abraçando uma ideia de destino, de roda da fortuna e de oráculos, como a leitura das mãos, os búzios ou o tarô, e este álbum vem também recuperar um pouco essa dimensão ritualística, tanto em cena como nas letras e nas temáticas. Por último, é um disco que continua a recuperar a dança do Fado Batido e o resgatar das sonoridades também mais afro-brasileiras, latino-americanas e até mesmo gitanas que estão dentro do Fado, incluindo essa dimensão da dança", acrescenta Jonas.

