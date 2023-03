Mais de 10 anos depois, Ivete Sangalo vai voltar a 'levantar poeira' no Porto. A artista brasileira é a mais recente confirmação para a edição de 2023 no North Festival.

A cantora vai subir ao palco da Alfândega do Porto a 27 de maio, dia em que o festival celebra a música Brasileira. Ana Castela e Gustavo Mioto também vão atuar no evento.

A edição de 2023 no North Festival decorre nos dias 26, 27 e 28 de maio na Alfândega do Porto. No último dia do festival, Robbie Williams é o cabeça de cartaz.

"Em 2023, o North Festival volta a dar o pontapé de saída para os grandes festivais de verão com concertos e experiências inesquecíveis, num ano que promete ser dos melhores de sempre. Em maio, a bússola aponta para Norte", acrescenta em nota enviada ao SAPO Mag.