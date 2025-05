Lituânia, Israel, Arménia, Dinamarca, Áustria, Luxemburgo, Finlândia, Letónia, Malta e Grécia conquistaram esta quinta-feira, dia 15 de maio, na segunda semifinal, passaporte para a final do Festival Eurovisão da Canção. As 10 canções foram anunciadas de forma aleatória e juntam-se na final às 10 apuradas na primeira semifinal, que decorreu na passada terça-feira, aos 'Big Five' e à Suíça (vendedor de 2024).

Na primeira semifinal, Portugal, representado pelos Napa, com a canção "Deslocado", asseguraram um lugar na final. Noruega, Albânia, Suécia, Islândia, Países Baixos, Polónia, São Marino, Estónia e Ucrânia também conquistaram passagem para a última fase do concurso.

Este ano, participam 37 países no Festival Eurovisão da Canção, mas à final só chegam 26: os dez escolhidos esta quinta-feira, dez que foram selecionados na terça-feira, na primeira semifinal, os chamados ‘Big Five’ (França, Alemanha, Espanha, Reino Unido e Itália) e o país anfitrião (Suíça).

FINALISTAS

Primeira Semifinal (terça-feira, 13 de maio de 2025)

Noruega – Kyle Alessandro – “Lighter”

Albânia – Shkodra Elektronike – “Zjerm”

Suécia – KAJ – “Bara Bada Bastu”

Islândia – VÆB – “RÓA”

Países Baixos – Claude – “C’est La Vie”

Polónia – Justyna Steczkowska – “GAJA”

São Marino – Gabry Ponte – “Tutta L’Italia”

Estónia – Tommy Cash – “Espresso Macchiato”

Portugal – NAPA – “Deslocado”

Ucrânia – Ziferblat – “Bird of Pray”

Segunda Semifinal (quinta-feira, 15 de maio de 2025)

Lituânia – Katarsis – “Tavo Akys”

Israel – Yuval Raphael – “New Day Will Rise”

Arménia – PARG – “SURVIVOR”

Dinamarca – Sissal – “Hallucination”

Áustria – JJ – “Wasted Love”

Luxemburgo – Laura Thorn – “La Poupée Monte Le Son”

Finlândia – Erika Vikman – “ICH KOMME”

Letónia – Tautumeitas – “Bur Man Laimi”

Malta – Miriana Conte – “SERVING”

Grécia – Klavdia – “Asteromáta”

Big Five e país anfitrião

Espanha – Melody – “ESA DIVA”

Itália – Lucio Corsi – “Volevo Essere Un Duro”

Suíça – Zoë Më – “Voyage”

França – Louane – “maman”

Reino Unido – Remember Monday – “What The Hell Just Happened?”

Alemanha – Abor & Tynna – “Baller”

A SEGUNDA SEMIFINAL

Quem vai chegar à final do festival da Eurovisão? Acompanhe aqui a segunda semifinal

As apresentadoras Sandra Studer e Hazel Brugger deram as boas-vindas à segunda semifinal do Festival Eurovisão da Canção, que decorreu esta quinta-feira, dia 15 de maio, com uma mensagem especial: "Bem-vindos a um lugar onde todos os corações batem ao mesmo ritmo, unidos pela música."

A emissão arrancou às 20h00 (hora de Lisboa) a partir da St. Jakobshalle, em Basileia, na Suíça, palco da edição deste ano. Dezasseis países disputaram um dos dez lugares disponíveis para a grande final, marcada para sábado, dia 17 de maio.

Na semifinal do concurso competiram: Austrália (com a canção “Milkshake man”, interpretada por Go-Jo), Montenegro (“Dobrodošli”/ Nina Žižić), Irlanda (“Laika party”/EMMY), Letónia (“Bur Man Laimi”/Tautumeitas), Arménia (“Survivor”/PARG), Áustria (“Wasted love”/JJ), Grécia (“Asteromáta”/Klavdia), Lituânia (“Tavo Akys”/Katarsis), Malta (“Serving”/Miriana Conte), Geórgia (“Freedom”/Mariam Shengelia), Dinamarca (“Hallucination”/Sisal), República Checa (“Kiss Kiss Goodbye”/ADONXS), Luxemburgo (“La Poupée Monte Le Son”/Laura Thorn), Israel (“New Day Will Rise”/Yuval Raphael), Sérvia (Mila/Princ) e Finlândia (“Ich Komme”/Erika Vikman).

Na segunda semifinal, além dos 16 temas em competição, foram apresentadas as canções de outros países com entrada direta na final – França (“maman”/Louane), Alemanha (“Baller”/Abor&Tynna) e Reino Unido (“What The Hell Just Happened?”/Remember Monday).

Durante o ano de 2020, o festival da Eurovisão foi cancelada devido à pandemia de COVID-10. Na reta final da semifinal, a organização convidou alguns dos artistas que não puderam interpretar as suas canções para uma atuação especial no palco do concurso.

ATUAÇÕES DA SEGUNDA SEMIFINAL:

Austrália – Go-Jo – “Milkshake Man”

Montenegro – Nina Žižić – “Dobrodošli”

Irlanda – EMMY – “Laika Party”

Letónia – Tautumeitas – “Bur man laimi”

Arménia – Parg – “Survivor”

Áustria – JJ – “Wasted Love”

Reino Unido – Remember Monday – "What the Hell Just Happened?"

Grécia – Klavdia – “Asteromata”

Lituânia – Katarsis – “Tavo akys”

Malta – Miriana Conte – “Serving”

Geórgia – Mariam Shengelia – “Freedom”

França – Louane – "Maman"

Dinamarca – Sissal – “Hallucination”

Chéquia – Adonxs – “Kiss Kiss Goodbye”

Luxemburgo – Laura Thorn – “La poupée monte le son”

Israel – Yuval Raphael – “New Day Will Rise”

Alemanha – Abor & Tynna – "Baller"

Sérvia – Princ – “Mila”

Finlândia – Erika Vikman – “Ich komme”

A presença de Israel no concurso voltou este ano a ser contestada, à semelhança do ano passado, nomeadamente por artistas que já participaram no concurso e pela televisão pública espanhola.

Mais de 70 músicos, entre os quais Salvador Sobral, António Calvário, Fernando Tordo, Lena D’Água e Paulo de Carvalho, apelaram, à União Europeia de Radiodifusão (UER), para que exclua a participação de Israel.

Numa carta aberta, justificam o apelo com o facto de considerarem a televisão israelita KAN “cúmplice do genocídio contra os palestinianos em Gaza”.

A carta, publicada conjuntamente pela organização não-governamental Artists For Palestine e pelo movimento Boycott, Divestment, Sanctions (Boicote, Desinvestimento e Sanções, em português, BDS), é assinada por cantores, compositores, músicos, bailarinos e membros de coro de vários países.

A televisão pública espanhola, RTVE, pediu a “abertura de um debate” sobre a participação da KAN no festival da Eurovisão, numa carta dirigida à UER.

O pedido da RTVE surgiu depois de terem sido lançadas petições na Finlândia, no final de março, pedindo à televisão pública finlandesa Yle que pressionasse a UER para excluir Israel da edição de 2025, por causa da guerra em Gaza.